Доживем до жаркой пятницы: Арктический циклон шагает по Молдове, но уже в пятницу нас ждут невероятные накануне зимы +18 градусов

Самое время рассказать о погодке на завтра, 20 ноября. Значит, рассказываем.
Ночью синоптики нам прогнозируют до четырех градусов выше ноля. утром столбик термометра поднимется на градус.
Нас продолжает атаковать арктический циклон, днем температура воздуха составит +10 градусов, обещают слабые дожди. Вечером ожидается 8 градусов тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум пять метров в секунду, а относительная влажность — 90%.
Зато уже в пятницу, 21 ноября. синоптики обещают нам невероятные 18 градусов тепла! Надо просто немного потерпеть.
