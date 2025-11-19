Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доживем до жаркой пятницы: Арктический циклон шагает по Молдове, но уже в пятницу нас ждут невероятные накануне зимы +18 градусов

Прогноз погоды от синоптиков на четверг, 20 ноября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Самое время рассказать о погодке на завтра, 20 ноября. Значит, рассказываем.

Ночью синоптики нам прогнозируют до четырех градусов выше ноля. утром столбик термометра поднимется на градус.

Нас продолжает атаковать арктический циклон, днем температура воздуха составит +10 градусов, обещают слабые дожди. Вечером ожидается 8 градусов тепла.

Скорость ветра в течение дня составит максимум пять метров в секунду, а относительная влажность — 90%.

Зато уже в пятницу, 21 ноября. синоптики обещают нам невероятные 18 градусов тепла! Надо просто немного потерпеть.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Мы давно забыли вкус настоящих молдавских помидоров, теперь их не отличишь от турецких»: Действительно ли нынешние отечественные томаты по вкусу ничем не отличаются от европейских — где же наши крупные и сочные овощи.

Бывший министр экономики Молдовы Александр Муравский рассказал «КП» в Молдове, почему страна лишилась собственных сортов помидоров (далее…).

Майя Санду вновь обвинила РФ в гибридных атаках и дезинформации: Не по адресу — власть Молдовы и без России полностью подорвала доверие граждан к государству и его политике.

Президент Молдовы выступила в Кишиневе на второй сессии Moldova Security Forum 2025 и поблагодарила ЕС и НАТО за то, что они вооружают Молдову и увеличивают военные расходы страны (далее…).

Избиратели Молдовы не жалуют ПАС: «Это, в первую очередь, показатель того, что президентские и парламентские выборы были сфальсифицированы».

И на местных выборах не голосуют за правящую партию (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше