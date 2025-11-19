СМИ: Полина Гагарина потеряла 43 миллиона рублей на бизнесе

Ранее стало известно, что артистка Татьяна Буланова решила закрыть свой ресторан в Санкт-Петербурге. Бизнес, который знаменитости подарил муж, не «пережил» кризис и «прочие трудности». По словам исполнительницы, из-за того, что теперь ей приходится часто бывать в турах, она не успевала параллельно заниматься бизнесом.