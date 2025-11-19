СМИ: Полина Гагарина потеряла 43 миллиона рублей на бизнесе

Российская певица Полина Гагарина потеряла около 43 миллионов рублей на бизнесе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Звездач» со ссылкой на бухгалтерские отчеты.
Согласно информации канала, у компании ООО «Гагараэвент», которая занимается исполнительскими проектами и организацией концертов, произошел спад финансовых показателей. Так, прибыль снизилась до минус 43 миллионов рублей, по сравнению с предыдущими 25 миллионами. Также снизилась выручка с 206 миллионов до 161 миллиона рублей, передает канал.
Ранее стало известно, что артистка Татьяна Буланова решила закрыть свой ресторан в Санкт-Петербурге. Бизнес, который знаменитости подарил муж, не «пережил» кризис и «прочие трудности». По словам исполнительницы, из-за того, что теперь ей приходится часто бывать в турах, она не успевала параллельно заниматься бизнесом.
Певец Игорь Николаев зарегистрировал бренд «Привет, Андрей!». По информации Роспатента, под этой маркой Николаев сможет производить и продавать музыку, курсы, игрушки, компьютерные игры, одежду, обувь, нижнее белье, посуду и кухонные принадлежности. Кто еще из российских звезд выпускает продукцию под марками в честь себя — в материале «Вечерней Москвы».