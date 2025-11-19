Песков: Москва готова к переговорам по Украине

Срочная новость.
Москва готова к переговорам по урегулированию на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ, пауза была связана с проблемой на стороне Киева. Об этом сообщил Дмитрий Песков.
