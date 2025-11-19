Санкт-Петербург направляет гуманитарную помощь Сантьяго-де-Куба после разрушительного урагана

Переговоры губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с главой провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фальконом Эрнандесом были посвящены развитию побратимских связей между городами. Однако центральной темой стала гуманитарная поддержка кубинскому региону, недавно пострадавшему от удара стихии.
Александр Беглов напомнил, что в прошлом году был отмечен полувековой юбилей установления побратимских отношений между двумя городами. Изначально визит готовился как масштабное празднование 510-й годовщины основания Сантьяго-де-Куба, однако планы скорректировали разрушения, вызванные ураганом «Мелисса». «Узнав о масштабах разрушений, мы не могли остаться в стороне», — подчеркнул губернатор.
Он сообщил, что Санкт-Петербург направит пострадавшим регионам гуманитарную помощь. В качестве безотлагательной меры поддержки делегация уже доставила необходимые лекарства. Кроме того, Мануэлю Фалькону Эрнандесу были вручены сертификаты на автомобиль скорой помощи и машину «Лада Искра», которые будут доставлены на остров морским транспортом в ближайшее время.
Александр Беглов отметил, что город на Неве, не раз переживавший сильнейшие наводнения и трагедию блокады, хорошо понимает цену мужества и взаимопомощи. «Именно в трудные моменты особенно видна прочная нить дружбы, связывающая наши страны и наши города», — заявил Александр Беглов.
Отдельное внимание на встрече было уделено молодежным и образовательным обменам. Губернатор поблагодарил кубинскую сторону за приглашение петербургских школьников в лагерь «Чудеса детства» в Варадеро и поддержал инициативу питерской гимназии имени Сервантеса заключить соглашение о сотрудничестве с одной из школ Сантьяго-де-Куба.
Александр Беглов также рассказал о богатом опыте Санкт-Петербурга в развитии волонтерского движения, которым город готов делиться с кубинскими партнерами. Еще одним перспективным направлением сотрудничества была названа сфера здравоохранения. Врачи Санкт-Петербургского онкоцентра имени Напалкова выразили готовность к совместным телемостам для разбора клинических случаев и пригласили кубинских коллег участвовать в своих профессиональных конференциях.
В завершение встречи Александр Беглов пригласил губернатора Сантьяго-де-Куба с ответным визитом в Северную столицу России.