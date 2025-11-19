Санкт-Петербург направляет гуманитарную помощь Сантьяго-де-Куба после разрушительного урагана

Он сообщил, что Санкт-Петербург направит пострадавшим регионам гуманитарную помощь. В качестве безотлагательной меры поддержки делегация уже доставила необходимые лекарства. Кроме того, Мануэлю Фалькону Эрнандесу были вручены сертификаты на автомобиль скорой помощи и машину «Лада Искра», которые будут доставлены на остров морским транспортом в ближайшее время.