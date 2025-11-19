Умер Сергей Десницкий, заслуженный артист России

Умер Сергей Десницкий, российский актер театра и кино, заслуженный артист России. Об этом сообщает пресс-служба Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
«Сегодня ночью не стало заслуженного артиста России Сергея Глебовича Десницкого», — говорится в сообщении.
Как заявили представители театра, артист на протяжении многих лет оставался важной частью коллектива творческого учреждения.
Сергей Десницкий умер в возрасте 84 лет. Отмечается, что причиной смерти артиста стала болезнь сердца, проблемы с которым он начал испытывать полтора года назад.
