В Беларуси прошла тренировка сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны

В ведомстве уточнили, что для координации были созданы республиканский, территориальный и отраслевые штабы. В учениях приняли участие несколько тысяч специалистов из организаций и учреждений министерств здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия, транспорта и коммуникаций, природных ресурсов и охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства, промышленности, энергетики, Национальной академии наук Беларуси, а также крупнейших концернов страны.