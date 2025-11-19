19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси прошла тренировка сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
В ведомстве уточнили, что для координации были созданы республиканский, территориальный и отраслевые штабы. В учениях приняли участие несколько тысяч специалистов из организаций и учреждений министерств здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия, транспорта и коммуникаций, природных ресурсов и охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства, промышленности, энергетики, Национальной академии наук Беларуси, а также крупнейших концернов страны.
В МЧС отметили, что по итогам учений все задачи выполнены в полном объеме. Участники показали высокий уровень подготовки, оперативность и эффективность реализации мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. -0-