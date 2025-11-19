Стала известна причина смерти артиста Сергея Десницкого: подробности

Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер Сергей Десницкий скончался из-за серьезных проблем с сердцем. Об этом сообщает aif.ru.
Как известно, артист ушел из жизни в возрасте 84 лет 18 ноября. О его смерти в соцсетях его близкие — сын Андрей и его жена Ася. Они разместил у себя на личных страницах трогательные посты, где попрощались с родственником.
«До встречи, папа. До новой встречи», — говорится в публикации сына актера.
Известно, что Десницкий около полутора лет боролся с сердечным заболеванием. В конце мая 2024 года его госпитализировали с сердечной недостаточностью и анемией. У мужчины наблюдались слабость в теле, одышка и высокое давление.
Сын Десницкого обратился с просьбой о финансовой помощи на организацию похорон ко второй жене актера — Елене Кондратовой. Женщина пока не давала каких-либо комментариев по поводу кончины супруга.
