Путин: общество не должно разделиться на роботов и «суперинтеллектуалов»

Президент России Владимир Путин выступил с предупреждением о риске социального расслоения в эпоху искусственного интеллекта. Допустить такого развития событий нельзя, подчеркнул глава государства.
«Мы не можем позволить того, чтобы в нашей стране появилась такая группа суперинтеллектуалов, развитых элитных людей, элиты интеллектуальной, а все остальные — такие роботы, которые только кнопки нажимают. Это очень непростая задача и для системы образования, и для Минпросвещения, а также для Министерства науки и образования», — заявил он, выступая на конференции AI Journey.
По словам Путина, ключевой вызов сегодня — научить детей думать самостоятельно, а не полагаться на технологии.
«Нужно выработать такой подход к обучению, чтобы ребёнок задачи решал, и возможности ИИ использовал. Как это сделать? Надо учить шахматами заниматься, математикой заниматься. Вот это вот я вас прошу, честно говоря, всех прошу подумать над этим, потому что одно Минпросвещения не решит такую задачу. Это серьёзная такая вещь для будущих поколений», — сказал президент.
В качестве примера Путин привёл эпизод с выставки ИИ-разработок.
«Я спросил одного из создателей “Алисы”: “А как вы будете учить своих детей думать, а не просто нажимать кнопки? “. Но вот вы знаете, шутки шутками, он очень умный человек, потому что он рассказывал такие вещи, которые я и не догонял отчасти, а он не смог мне ответить на это”, — резюмировал российский лидер.
Путин 19 ноября посетил конференцию по ИИ AI Journey-2025, где он увидел первого человекоподобного робота Сбера, который исполнил танец.