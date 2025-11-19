Кийко пояснил, почему владельцам больших квартир придется платить больше

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежегодно порядка 3,6 млн человек оплачивают имущественный налог. Об этом в эфире Первого информационного канала рассказал министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко, сообщает БЕЛТА.
«Мы сегодня платим налог на недвижимость в зависимости от площади. Почти 6 млн объектов недвижимости, если обобщить, у нас находятся в собственности физических лиц в том или ином состоянии. Причем это очень разнородные объекты», — сказал Дмитрий Кийко.
Около 8 тыс. человек в 2025 году задекларировали доход по повышенной ставке в 25%
Глава МНС добавил, что стоимостная оценка в отношении такого большого количества объектов недвижимости неизменно займет большое количество времени, а также вполне вероятно, что все особенности не учтет. «Поэтому при реализации базового принципа налогообложения недвижимости для всех владельцев была выбрана привязка этого налога к площади. Мы выбрали достаточно удобную и понятную всем систему. На сегодняшний момент у нас граждане платят в составе имущественного налога налог на недвижимость в том числе. Если говорить о его размере, он не обременительный. На стандартную квартиру это порядка Br50−60 в год. Причем это в крупном городе, таком как Минск и областной центр, в более мелких населенных пунктах эта сумма меньше», — отметил он.
«Сейчас мы уже подошли к возможности дифференциации этой системы. И как раз таки решение этих вопросов — когда с большей стоимости, с большего объекта недвижимости более справедливо платить больший налог, — сказал Дмитрий Кийко. — На следующий год предложено в отношении объектов недвижимости, которые имеют относительно большую площадь (если это дома, это свыше 200−300 кв.м, а по квартирам — свыше 150−250 кв.м), применить более высокую расчетную ставку. Для квартиры свыше 150 кв.м сумма налога будет удваиваться по сравнению со стандартной стоимостью квадратного метра. То есть ставка будет в два раза больше. Свыше 250 кв.м — в три раза больше». Министр по налогам и сборам подчеркнул, что с учетом относительно небольшого базового налога все равно это небольшие суммы, которые уплачиваются один раз в год.
Дмитрий Кийко также рассказал, что в Беларуси ежегодно порядка 3,6 млн человек являются плательщиками имущественных налогов. «Сумма налога у нас в этом году сформирована порядка Br412 млн. Если мы посмотрим структуру, то 60% приходится на транспортные средства, все-таки это доминирующее. Чуть больше 30% приходится на объекты недвижимости, и уже оставшиеся меньше 10% — это земельные участки. Сумма налога выросла по сравнению с прошлым годом на 10−11%, в пределах Br40 млн, но это не значит, что у нас выросли налоговые ставки. На это также влияет расширение налоговой базы, приобретение новых объектов недвижимости, приобретение новых транспортных средств и тому подобное», — констатировал глава МНС.
Также Дмитрий Кийко ответил на вопрос, зачем государству информация о крупных криптотрейдерах. Он подчеркнул, что абсолютно не для того, чтобы кого-то напугать, а чтобы создать понятные условия налогообложения в таких новых сферах, в том числе как оборот криптовалюты. -0-