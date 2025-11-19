Кийко пояснил, почему владельцам больших квартир придется платить больше

«Сейчас мы уже подошли к возможности дифференциации этой системы. И как раз таки решение этих вопросов — когда с большей стоимости, с большего объекта недвижимости более справедливо платить больший налог, — сказал Дмитрий Кийко. — На следующий год предложено в отношении объектов недвижимости, которые имеют относительно большую площадь (если это дома, это свыше 200−300 кв.м, а по квартирам — свыше 150−250 кв.м), применить более высокую расчетную ставку. Для квартиры свыше 150 кв.м сумма налога будет удваиваться по сравнению со стандартной стоимостью квадратного метра. То есть ставка будет в два раза больше. Свыше 250 кв.м — в три раза больше». Министр по налогам и сборам подчеркнул, что с учетом относительно небольшого базового налога все равно это небольшие суммы, которые уплачиваются один раз в год.