Греф: Сбер сократит до 20% сотрудников из числа неэффективного персонала

«Сбер» планирует сократить до 20% сотрудников штата, чья работа была признана неэффективной. Об этом на полях конференции AI Journey заявил глава компании Герман Греф.
«В этом году с помощью мультиагентной системы до 1 января закончим сокращение 20% персонала, который был выявлен с помощью искусственного интеллекта как неэффективный», — рассказал он.
Греф подчеркнул, что сейчас «Сбер» закрывает неэффективные проекты и сокращает места для непродуктивных сотрудников. Это, по его словам, также высвобождает определенное количество ресурсов.
В ходе обсуждения президент РФ Владимир Путин прокомментировал слова Грефа, отметив, что нет такого понятия, как «неэффективный сотрудник», но есть персонал, с которым плохо работали.
