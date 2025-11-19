Ричмонд
Греф: Сбер сократит до 20% сотрудников из числа неэффективного персонала

Сбер до 1 января планирует заключить сокращения персонала, неэффективность которого была выявлена с помощью ИИ.

Источник: Комсомольская правда

«Сбер» планирует сократить до 20% сотрудников штата, чья работа была признана неэффективной. Об этом на полях конференции AI Journey заявил глава компании Герман Греф.

«В этом году с помощью мультиагентной системы до 1 января закончим сокращение 20% персонала, который был выявлен с помощью искусственного интеллекта как неэффективный», — рассказал он.

Греф подчеркнул, что сейчас «Сбер» закрывает неэффективные проекты и сокращает места для непродуктивных сотрудников. Это, по его словам, также высвобождает определенное количество ресурсов.

В ходе обсуждения президент РФ Владимир Путин прокомментировал слова Грефа, отметив, что нет такого понятия, как «неэффективный сотрудник», но есть персонал, с которым плохо работали.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин и Герман Греф обсудили создание в России спутниковых группировок с помощью технологии ИИ.

