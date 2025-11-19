Роспотребнадзор оценил ситуацию с менингококковой инфекцией

С начала 2025 года в России наблюдался рост заболеваемости менингококковой инфекцией. Но благодаря принятым мерам дальнейшего распространения патогена и образования крупных групповых очагов удалось избежать. Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По словам представителей ведомства, эпидемиологическая обстановка по заболеванию стабилизировалась и находится на уровне, не превышающем средние многолетние показатели. Они напомнили, что прививаться в первую очередь необходимо людям, находящимся в группе риска и тем, кто контактировал с заболевшими.
— Для минимизации риска заболевания Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила личной гигиены, — говорится в сообщении.
Ученые прогнозируют, что в России возникнет эпидемия гриппа умеренной интенсивности, которая начнется в декабре. Пик заболеваемости, вероятно, придется на период после новогодних каникул. Однако точно предсказать старт и конец эпидемии сложно.
Представители Роспотребнадзора ранее сообщили, что пожилым людям необходимо сделать прививки от гриппа, пневмококковой инфекции, дифтерии и столбняка. Дело в том, что именно эти заболевания представляют особую угрозу для здоровья возрастных граждан.