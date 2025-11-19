Роспотребнадзор оценил ситуацию с менингококковой инфекцией

По словам представителей ведомства, эпидемиологическая обстановка по заболеванию стабилизировалась и находится на уровне, не превышающем средние многолетние показатели. Они напомнили, что прививаться в первую очередь необходимо людям, находящимся в группе риска и тем, кто контактировал с заболевшими.