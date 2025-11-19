Более 700 энергетиков Беларуси сменят рабочую форму на сценические костюмы для конкурса творчества

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский смотр-конкурс любительского художественного творчества среди работников энергетики, газовой и топливной промышленности стартует 20 ноября в Полоцке. Участие в нем примут более 700 членов отраслевого профсоюза из всех регионов страны. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Белорусском профессиональном союзе работников энергетики, газовой и топливной промышленности.
Как подчеркнули в профсоюзе, у конкурса солидная история: вот уже более 30 лет раз в два года специалисты сложной технической отрасли меняют рабочую форму на сценические костюмы, доказывая, что за профессией инженера или электромонтера стоят многогранные и одаренные личности. Нынешний смотр-конкурс посвящен особой дате — 80-летию Великой Победы.
В течение четырех дней на сцене Центра культуры «Полоцк» развернутся настоящие творческие баталии. Участники продемонстрируют мастерство в вокальном, инструментальном и хореографическом искусстве. Также жюри определит сильнейших среди чтецов, поэтов-любителей, лучших исполнителей в оригинальном и театральном жанрах.
«Конкурс является площадкой, где работники организаций и предприятий нашей отрасли могут раскрыть свой потенциал за пределами рабочих обязанностей, проявить креативность и вдохновение, создавая теплую и дружескую атмосферу внутри трудовых коллективов. Профсоюз “Белэнерготопгаз” поддерживает любые творческие инициативы, ведь наши члены — это не только работники технической сферы, но и творческие личности», — отметил председатель отраслевого профсоюза Александр Кравченко.
География смотра-конкурса обширна: 22 отраслевые организации из Минска, Витебска, Гродно, Гомеля, Могилева, Бреста, Волковыска, Лиды, Борисова, Жодино и других городов. Профессиональное жюри будет оценивать не только артистизм, оригинальность и уровень художественного мастерства, но и режиссерские находки, костюмы и аутентичность исполнения. Победителей ждут дипломы и призы от организаторов.
В пресс-службе профсоюза обратили внимание, что большое внимание отраслевой профсоюз уделяет созданию условий для творческой реализации работников отрасли. Подтверждением тому служат 11 любительских коллективов, имеющих почетные звания «народный» и «заслуженный».-0-