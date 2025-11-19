Более 700 энергетиков Беларуси сменят рабочую форму на сценические костюмы для конкурса творчества

Как подчеркнули в профсоюзе, у конкурса солидная история: вот уже более 30 лет раз в два года специалисты сложной технической отрасли меняют рабочую форму на сценические костюмы, доказывая, что за профессией инженера или электромонтера стоят многогранные и одаренные личности. Нынешний смотр-конкурс посвящен особой дате — 80-летию Великой Победы.