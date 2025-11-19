«Настоящий грабеж». Эксперт о ситуации с Euroclear и российских активах на Западе

Андрей Богодель обратил внимание, что решение поддерживают, в частности, Польша, страны Балтии, Румыния, а также Еврокомиссия. В то же время в странах «старой Европы» нет однозначного мнения по этому вопросу. Эксперт убежден, что изъятие российских средств из Euroclear нанесет удар по самой организации. «Деньги туда вкладывают жители всего мира, в том числе и финансовые корпорации», — подчеркнул Андрей Богодель. -0-