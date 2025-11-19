«Настоящий грабеж». Эксперт о ситуации с Euroclear и российских активах на Западе

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с российскими активами на Западе, которые пытаются конфисковать, является настоящим грабежом со стороны Евросоюза. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился заместитель начальника факультета по учебной и научной работе — начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
«Запад хочет нанести России обезоруживающий удар, ввести свои войска и грабить. Они сегодня дошли до точки. Все основное (европейское. — Прим. БЕЛТА) производство сегодня находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе или потихоньку отчаливает в Североамериканский регион», — сказал Андрей Богодель.
Эксперт обратил внимание, что страны Запада уже начали грабить Россию и привел в пример ситуацию с международным депозитарием Euroclear, где хранится в том числе часть российских активов. Ранее сообщалось, что Euroclear допускает подачу иска против ЕС в случае конфискации средств российских инвесторов.
«Происходит настоящий грабеж, хотя Euroclear упирается руками и ногами. Мы до сих пор про нее ничего не знали, а ведь это очень серьезная компания, которая является финансовообразующей для практически всего Европейского союза», — подчеркнул он.
Андрей Богодель обратил внимание, что решение поддерживают, в частности, Польша, страны Балтии, Румыния, а также Еврокомиссия. В то же время в странах «старой Европы» нет однозначного мнения по этому вопросу. Эксперт убежден, что изъятие российских средств из Euroclear нанесет удар по самой организации. «Деньги туда вкладывают жители всего мира, в том числе и финансовые корпорации», — подчеркнул Андрей Богодель. -0-