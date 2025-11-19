«Мисс Ямайка» упала со сцены на конкурсе «Мисс Вселенная — 2025»

«Мисс Ямайка» Габриэль Генри упала со сцены во время предварительного дефиле в вечерних платьях на конкурсе «Мисс Вселенная — 2025» в Таиланде. Она не смогла подняться, так что к девушке на помощь пришли медики, которые забрали ее на носилках.
— Сейчас неизвестно, насколько серьезную травму она получила и сможет ли продолжить борьбу за титул. Говорят, что на сцене появилась дыра, которой раньше не было. Это объясняет случившееся, так как участники репетируют и хорошо знают сцену. Неудивительно, что Генри упала, — передает таблоид TMZ.
Одного из организаторов ежегодного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» Навата Итсарагрисила отстранили от работы после того, как тот назвал обладательницу титула «Мисс Мексика» Мелиссу Флорес Бош тупой.
В Таиланде таксист проявил честность и вернул корону и платье участнице конкурса «Мисс Вселенная» из Шри-Ланки. Об этом стало известно после того, как менеджер победительницы национального этапа Лихаши Линдси-Уайт обратилась в полицию Бангкока.