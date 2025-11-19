«Мисс Ямайка» упала со сцены на конкурсе «Мисс Вселенная — 2025»

«Мисс Ямайка» Габриэль Генри упала со сцены во время предварительного дефиле в вечерних платьях на конкурсе «Мисс Вселенная — 2025» в Таиланде. Она не смогла подняться, так что к девушке на помощь пришли медики, которые забрали ее на носилках.