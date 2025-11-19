Ричмонд
В Ростовской области депутата задержали за коммерческий подкуп

В Волгодонском районе подозреваемый в коммерческом подкупе просидит в СИЗО до следующего года.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонском районе под стражу заключен депутат, который подозревается в коммерческом подкупе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Следователи установили, что депутат Собрания депутатов Цимлянского городского поселения незаконно передал деньги лицу, выполняющему управленческие функции в другой организации, за совершение действий в своих интересах.

Постановлением Волгодонского районного суда от 19 ноября 2025 года в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Депутат просидит в СИЗО до 17 января 2026 года включительно.

