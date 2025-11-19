Стало известно содержание нового плана США по завершению конфликта на Украине

Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает статус государственного для русского языка и признание официального статуса Украинской православной церкви на Украине, сокращение военной помощи и численности Вооруженных сил страны в два раза. Об этом в среду, 19 ноября, сообщил портал Axios.