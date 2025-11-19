Стало известно содержание нового плана США по завершению конфликта на Украине

Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает статус государственного для русского языка и признание официального статуса Украинской православной церкви на Украине, сокращение военной помощи и численности Вооруженных сил страны в два раза. Об этом в среду, 19 ноября, сообщил портал Axios.
— США и другие страны признают Крым и Донбасс в качестве законных российских территорий, но Украину об этом просить не будут, — говорится в материале.
Согласно плану Вашингтона, территории Донбасса, которые уступит Украина, будут считаться демилитаризованной зоной, а линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях будут по большей части заморожены, передает портал.
Мяч на стороне Владимира Зеленского, заявили в Белом доме.
Согласно данным журналистов, Вашингтон сигнализировал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киев должен принять рамочное соглашение о прекращении военного конфликта с Россией и его основные пункты.
Ранее СМИ сообщили, что рамочное соглашение об урегулировании украинского кризиса могут согласовать до конца месяца, возможно, уже на этой неделе. В статье говорится, что представители администрации президента США Дональда Трампа заявили о «пороге крупного прорыва».