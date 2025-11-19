Россиянам рассказали, чем заменить сигареты при отказе от курения

Курение — вредная привычка, которая провоцирует множество серьезных заболеваниях. При этом, избавиться от нее бывает непросто. Облегчить процесс поможет замена сигарет чем-то полезным. Об этом рассказала «РИАМО» врач-пульмонолог Ольга Цагараева.
— Стоит найти замену привычке — это могут быть зеленый чай, прогулка, физическая активность. Главное — не ругать себя за срыв, ведь каждая новая попытка приближает к успеху. При необходимости нужно обратиться за помощью к врачу: современные методы терапии повышают шансы бросить курить, — заявила доктор.
По ее словам, важно прекращать курение сразу, не снижая количество сигарет и не переходя на электронные аналоги — они также вредны. Также следует окружить себя людьми, которые готовы поддерживать и мотивировать решение об отказе от курения.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что в России предложили бороться с теми, кто дымит сигаретами на ходу. Данная мера, по мнению инициаторов, сделает российские города более чистыми и комфортными для проживания, а также благотворно скажется на здоровье граждан и воспитании молодого поколения.