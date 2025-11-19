Илон Маск задумал создать базу данных человечества и отправить ее в космос: для этого переименуют «Грокопедию»

Известно, что у предпринимателя имеются грандиозные планы по «Грокипедии». Оказывается, он хочет создать целую базу сведений о жизни человечества и разослать ее по разным планетам. Как отметил сам Маск, для начала эти физические носители он собирается разместить на орбите нашей планеты, а также на Луне и Марсе.