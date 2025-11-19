Ричмонд
Илон Маск задумал создать базу данных человечества и отправить ее в космос: для этого переименуют «Грокопедию»

Маск заявил, что хочет переименовать «Грокипедию» и отправить ее данные в космос.

Источник: Комсомольская правда

Онлайн-платформа «Грокипедия» в скором времени будет переименована в «Энциклопедию Галактики», а ее ИИ-данные будут отправлены в космос. О таких масштабных изменениях портала сообщил американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, который является его основателем.

Известно, что у предпринимателя имеются грандиозные планы по «Грокипедии». Оказывается, он хочет создать целую базу сведений о жизни человечества и разослать ее по разным планетам. Как отметил сам Маск, для начала эти физические носители он собирается разместить на орбите нашей планеты, а также на Луне и Марсе.

Ранее Илон Маск на своей личной странице в соцсети Х опубликовал загадочное сообщение после того, как акционеры одобрили ему крупную премию. Он дал понять, что в скором времени планирует удивить общественность множеством новых проектов. При этом бизнесмен не уточнил, в каких именно сферах ожидаются эти сюрпризы.

