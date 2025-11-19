Безумные скидки и ограниченное количество: как мошенники подделывают рассылки перед «черной пятницей»

Киберпреступники стали чаще атаковать россиян в преддверии «черной пятницы». Об этом сообщил «Газете.Ru» IT-эксперт Дмитрий Моряков.
— Активность киберпреступников в преддверии распродаж выросла в несколько раз. Количество фишинговых писем и поддельных сайтов может увеличиваться на 10% по сравнению с обычным периодом, — приводит издание слова специалиста.
Эксперт добавил, что злоумышленники используют рассылки с предложением огромных скидок — до 70−90%, а также создание искусственного дефицита.
— Особое внимание стоит уделять так называемым закрытым распродажам. Если предложение об эксклюзивной акции приходит через личные сообщения в мессенджерах или социальных сетях — это признак обмана, — подчеркнул эксперт.
Кроме того, мошенники стали чаще использовать рассылки поддельных документов от имени Федеральной службы безопасности, Роскомнадзора и других государственных ведомств, рассказал RT. Письма и уведомления часто содержат требования уплаты несуществующих штрафов, установки вредоносных программ или передачи конфиденциальных данных.