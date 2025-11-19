Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безумные скидки и ограниченное количество: как мошенники подделывают рассылки перед «черной пятницей»

IT-эксперт Моряков: мошенники активизировались перед «черной пятницей» в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Киберпреступники стали чаще атаковать россиян в преддверии «черной пятницы». Об этом сообщил «Газете.Ru» IT-эксперт Дмитрий Моряков.

— Активность киберпреступников в преддверии распродаж выросла в несколько раз. Количество фишинговых писем и поддельных сайтов может увеличиваться на 10% по сравнению с обычным периодом, — приводит издание слова специалиста.

Эксперт добавил, что злоумышленники используют рассылки с предложением огромных скидок — до 70−90%, а также создание искусственного дефицита.

— Особое внимание стоит уделять так называемым закрытым распродажам. Если предложение об эксклюзивной акции приходит через личные сообщения в мессенджерах или социальных сетях — это признак обмана, — подчеркнул эксперт.

Кроме того, мошенники стали чаще использовать рассылки поддельных документов от имени Федеральной службы безопасности, Роскомнадзора и других государственных ведомств, рассказал RT. Письма и уведомления часто содержат требования уплаты несуществующих штрафов, установки вредоносных программ или передачи конфиденциальных данных.