Хирург Кампильо: Недосып сокращает продолжительность жизни на год

Если человек спит в сутки менее пяти-шести часов, то продолжительность его жизни сокращается на год, а риск смерти возрастает на 13 процентов. Нехватка отдыха перегружает организм и нарушает работу жизненно важных органов. Об этом рассказал хирург Альваро Кампильо.