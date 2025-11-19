Хирург Кампильо: Недосып сокращает продолжительность жизни на год

Если человек спит в сутки менее пяти-шести часов, то продолжительность его жизни сокращается на год, а риск смерти возрастает на 13 процентов. Нехватка отдыха перегружает организм и нарушает работу жизненно важных органов. Об этом рассказал хирург Альваро Кампильо.
По словам медика, постоянный недосып со временем приводит к воспалению в желудке, ухудшению пищеварения, ослаблению иммунитета, повышению уровня стресса и падению когнитивных способностей.
— Плохой сон вредит нам разными способами. Если он становится хроническим, то провоцирует гипертонию, диабет, жировую печень, сердечно-сосудистые заболевания и рак, — передает слова Кампильо издание 20minutos.
Терапевт Анастасии Агаева также предупредила, что долгосрочная компенсация недостатка сна на протяжении рабочей недели путем долгого сна в выходные дни полностью невозможна.
Диетолог Реме Наварро в свою очередь отметила, что наиболее полезно для здоровья спать на левом боку, так как такое положение тела способствует выведению шлаков и улучшает кровообращение.
Как избавиться от недосыпа и что делать, если вы не отдохнули за ночь, но все равно надо работать, «Вечерней Москве» рассказала врач-сомнолог, невролог Елена Царева.