Во Львове впервые за последние месяцы произошел блэкаут, передает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.
На опубликованных кадрах запечатлено, как автомобили с включенными фарами движутся по неосвещенной трассе во Львове.
Также авторы публикации отмечают, что всей остальной стране в среду, 19 ноября, значительно ужесточили графики отключения света.
Напомним, ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что из-за ослабления энергосистемы Украина сегодня сталкивается с масштабными перебоями в электроснабжении.
Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.Читать дальше