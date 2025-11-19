Ричмонд
Во Львове впервые за последние месяцы произошел блэкаут

В городе полностью прекратилось электроснабжение.

Источник: Аргументы и факты

Во Львове впервые за последние месяцы произошел блэкаут, передает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах запечатлено, как автомобили с включенными фарами движутся по неосвещенной трассе во Львове.

Также авторы публикации отмечают, что всей остальной стране в среду, 19 ноября, значительно ужесточили графики отключения света.

Напомним, ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что из-за ослабления энергосистемы Украина сегодня сталкивается с масштабными перебоями в электроснабжении.

