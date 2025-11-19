Axios: США готовы признать Крым и Донбасс частью России

По данным журналистов, в Херсонской и Запорожской областях нынешние линии контроля, согласно инициативе Вашингтона, в основном будут заморожены. Кроме того, Москва вернет часть их территорий Киеву, что будет предметом дальнейших переговоров, говорится в материале.