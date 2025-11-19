Axios: США готовы признать Крым и Донбасс частью России

План президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию военного конфликта на Украине подразумевает признание Крыма и Донбасса законной территорией России. Об этом в среду, 19 ноября, сообщил портал Axios со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, в Херсонской и Запорожской областях нынешние линии контроля, согласно инициативе Вашингтона, в основном будут заморожены. Кроме того, Москва вернет часть их территорий Киеву, что будет предметом дальнейших переговоров, говорится в материале.
Новый план США по урегулированию конфликта на Украине также включает статус государственного для русского языка и признание официального статуса Украинской православной церкви на Украине, сокращение военной помощи и численности Вооруженных сил страны в два раза.
Согласно данным журналистов, Вашингтон сигнализировал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киев должен принять рамочное соглашение о прекращении военного конфликта с Россией и его основные пункты.
Ранее СМИ сообщили, что рамочное соглашение об урегулировании украинского кризиса могут согласовать до конца месяца, возможно, уже на этой неделе. В статье говорится, что представители администрации Трампа заявили о «пороге крупного прорыва».