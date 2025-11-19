Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: США готовы признать Крым и Донбасс частью России

План президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию военного конфликта на Украине подразумевает признание Крыма и Донбасса законной территорией России. Об этом в среду, 19 ноября, сообщил портал Axios со ссылкой на осведомленный источник.

План президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию военного конфликта на Украине подразумевает признание Крыма и Донбасса законной территорией России. Об этом в среду, 19 ноября, сообщил портал Axios со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, в Херсонской и Запорожской областях нынешние линии контроля, согласно инициативе Вашингтона, в основном будут заморожены. Кроме того, Москва вернет часть их территорий Киеву, что будет предметом дальнейших переговоров, говорится в материале.

Новый план США по урегулированию конфликта на Украине также включает статус государственного для русского языка и признание официального статуса Украинской православной церкви на Украине, сокращение военной помощи и численности Вооруженных сил страны в два раза.

Согласно данным журналистов, Вашингтон сигнализировал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киев должен принять рамочное соглашение о прекращении военного конфликта с Россией и его основные пункты.

Ранее СМИ сообщили, что рамочное соглашение об урегулировании украинского кризиса могут согласовать до конца месяца, возможно, уже на этой неделе. В статье говорится, что представители администрации Трампа заявили о «пороге крупного прорыва».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше