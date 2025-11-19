Немецкий принц Йоханнес цу Эттинген-Валлерштейн объявил о помолвке

Немецкий принц Йоханнес цу Эттинген-Валлерштейн и Луиза Текстор обручились. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщил его отец принц Карл Ойген.
Эттинген-Валлерштейн сделал предложение возлюбленной в японском городе Киото, когда они прилетели в Японию на свадьбу дяди — принца Петера цу Сайн-Витгенштейн-Сайн с Юриной Хаттори-Рош по синтоистскому обряду.
— И вдруг она говорит «да»! Наш сын Йоханнес и Луиза обручились в Киото. Мы невероятно рады за них обоих — за их смелость, за их общее «да» и за все, что их ждет. Всего вам наилучшего. Пусть жизнь сдержит ваши обещания — и, возможно, даже больше. Обнимаем! — написал Ойген в личном блоге.
31 октября СМИ сообщили, что американская поп-певица Мадонна «тайно обручилась» с 29-летним футболистом Акимом Моррисом после трех лет отношений. Летом 2024 года пара стала появляться на публике, а слухи о помолвке впервые появились в январе, когда певица опубликовала фотографии с бриллиантовым кольцом во время новогодней поездки в Токио.
29 октября американская певица Дав Кэмерон и фронтмен итальянской рок-группы Maneskin также обручились. Пару заметили в Сиднее — очевидцы заметили кольцо с камнем на руке артистки.