Роспотребнадзор: ситуация по менингококковой инфекции в РФ стабильна

В Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с менингококковой инфекцией в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«С начала 2025 года в России регистрировался рост заболеваемости менингококковой инфекцией. В настоящее время эпидемиологическая ситуация стабилизировалась», — говорится в сообщении.
Представители Роспотребнадзора отметили, что уровень заболеваемости менингококковой инфекцией в стране сейчас не превышает среднемноголетнего уровня. Все благодаря комплексу противоэпидемических мероприятий для ограничения распространения заболевания.
Ранее KP.RU сообщал, что Роспотребнадзор взял на контроль информацию о вспышке лихорадки Марбург в Эфиопии. Российские специалисты ведут постоянный мониторинг ситуации, оценивая возможные риски для страны.