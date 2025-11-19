Челябинские телевизионщики получили две престижные награды «ТЭФИ-Регион»

Вторая награда — в специальной номинации «Телевидение и жизнь» за социальный проект «Парад первоклассников». Этот проект компания проводит с 2013 года, помогая детям знакомиться с разными профессиями и устраивая торжественные шествия. В этом году состоялась встреча разных поколений участников парада.