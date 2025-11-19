Стоматолог объяснила, чем грозит слишком частая чистка зубов

Гигиена полости рта важна для здоровья, однако слишком усердствовать все же не стоит. Дело в том, что частая чистка зубов способна спровоцировать развитие ряда проблем. Об этом сообщила в беседе с «Газетой.Ru» стоматолог-терапевт, пародонтолог Виктория Чередниченко.
— Слишком частые гигиенические процедуры могут привести к повреждению и истончению эмали. Также возможно раздражение и травмирование десен, что чревато кровоточивостью и развитием гингивита. Еще одним последствием может стать нарушение микрофлоры полости рта, способствующее развитию кариеса, — отметила медик.
Врач посоветовала чистить зубы два раза в день — утром после завтрака и перед сном. При этом, процедура не должна занимать более трех минут, а щетку лучше выбирать мягкую или средней жесткости.
Кстати, навредить здоровью ротовой полости может и нерегулярная смена зубной щетки. Ее стоит менять каждый месяц, поскольку на изношенных щетках множество бактерий, передает телеканал «Царьград».
Ранее 360.ru рассказал, что кровоточивость десен всегда сигнализирует о воспалении. В таком случае необходимо улучшить уход и обратиться к стоматологу.