Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоматолог объяснила, чем грозит слишком частая чистка зубов

Стоматолог Чередниченко: частая чистка зубов ведет к разрушению эмали.

Источник: Комсомольская правда

Гигиена полости рта важна для здоровья, однако слишком усердствовать все же не стоит. Дело в том, что частая чистка зубов способна спровоцировать развитие ряда проблем. Об этом сообщила в беседе с «Газетой.Ru» стоматолог-терапевт, пародонтолог Виктория Чередниченко.

— Слишком частые гигиенические процедуры могут привести к повреждению и истончению эмали. Также возможно раздражение и травмирование десен, что чревато кровоточивостью и развитием гингивита. Еще одним последствием может стать нарушение микрофлоры полости рта, способствующее развитию кариеса, — отметила медик.

Врач посоветовала чистить зубы два раза в день — утром после завтрака и перед сном. При этом, процедура не должна занимать более трех минут, а щетку лучше выбирать мягкую или средней жесткости.

Кстати, навредить здоровью ротовой полости может и нерегулярная смена зубной щетки. Ее стоит менять каждый месяц, поскольку на изношенных щетках множество бактерий, передает телеканал «Царьград».

Ранее 360.ru рассказал, что кровоточивость десен всегда сигнализирует о воспалении. В таком случае необходимо улучшить уход и обратиться к стоматологу.