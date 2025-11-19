Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Ростовской области предупредили о мошенничестве с проверкой отопления

Мошенники стали использовать отопительный сезон для обмана граждан.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области предупредили о новой схеме мошенничества: аферисты используют логотип сервиса «Мои Документы» и начало отопительного сезона. Подробности сообщаются в телеграм-канале МФЦ.

Обманщики присылают человеку сообщение в мессенджере с номера, на аватаре которого изображен логотип госсервиса. Отправитель представляется «диспетчером РСО» и просит выбрать дату проверки отопительной системы.

После этого перед человеком разыгрывается своего рода спектакль. Его убеждают, что доступ к порталу «Госуслуги» был взломан, и мошенники оформили на него кредит. Чтобы спасти деньги нужно как можно скорее перевести их на «безопасный счет» или «досрочно погасить заем». В итоге жертва мошенников лишается крупных сумм.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.