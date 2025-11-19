Жителей Ростовской области предупредили о мошенничестве с проверкой отопления

Жителей Ростовской области предупредили о новой схеме мошенничества: аферисты используют логотип сервиса «Мои Документы» и начало отопительного сезона. Подробности сообщаются в телеграм-канале МФЦ.
Обманщики присылают человеку сообщение в мессенджере с номера, на аватаре которого изображен логотип госсервиса. Отправитель представляется «диспетчером РСО» и просит выбрать дату проверки отопительной системы.
После этого перед человеком разыгрывается своего рода спектакль. Его убеждают, что доступ к порталу «Госуслуги» был взломан, и мошенники оформили на него кредит. Чтобы спасти деньги нужно как можно скорее перевести их на «безопасный счет» или «досрочно погасить заем». В итоге жертва мошенников лишается крупных сумм.
