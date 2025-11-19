В Ростовской области могут ввести продажу бензина по паспорту

В Ростовской области предложили ввести ограничение на розничную продажу топлива. Как сообщается на сайте правительства региона, власти рассматривают законопроект, устанавливающий покупку бензина и дизеля только по паспорту.
Меру могут ввести на АЗС с круглосуточной работой персонала. При покупке топлива жители смогут предоставить либо паспорт, либо права на управление транспортом. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 марта 2026 года.
Разработанная прокуратурой Ростовской области инициатива направлена на предотвращение ДТП в регионе с участием несовершеннолетних. В рамках законопроекта топливо не должно продаваться юношам и девушкам, передвигающихся на питбайках и кроссовых мотоциклах, не имеющим официальное водительское удостоверение.
Ранее KP.RU сообщал, что МВД предложило ввести ответственность за использование питбайков детьми.