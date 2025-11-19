Первый ведущий белорусского FM-радио Андрей Холодинский получил премию «Радиотриумф»

Теперь Холодинский — музыкальный редактор на «Радио-Минск». А впервые он вышел в белорусский FM-эфир на «Радио “Би-Эй” 24 марта 1993 года. Это был первый эфир коммерческой FM-станции в республике. В тандеме с Холодинским, которому на тот момент было 29 лет, работали Тамара Лисицкая и Сергей Бунделев. Со времени дебюта прошло более 32 лет, за которые известный нескольким поколениям слушателей первый ди-джей и известный знаток альтернативной музыки после ухода с “Би-Эй” почти полтора десятка лет работал на “Альфа-радио”.