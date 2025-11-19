Первый ведущий белорусского FM-радио Андрей Холодинский получил премию «Радиотриумф», сообщает Министерство информации страны. Номинация — «Легенда эфира». Церемония ее вручения впервые прошла в минском Дворце Республики 19 ноября.
Теперь Холодинский — музыкальный редактор на «Радио-Минск». А впервые он вышел в белорусский FM-эфир на «Радио “Би-Эй” 24 марта 1993 года. Это был первый эфир коммерческой FM-станции в республике. В тандеме с Холодинским, которому на тот момент было 29 лет, работали Тамара Лисицкая и Сергей Бунделев. Со времени дебюта прошло более 32 лет, за которые известный нескольким поколениям слушателей первый ди-джей и известный знаток альтернативной музыки после ухода с “Би-Эй” почти полтора десятка лет работал на “Альфа-радио”.
В номинации «Легенда эфира» на первом «Радиотриумфе» также награждена комментатор отдела социально-экономических программ дирекции информационного и общественно-политического вещания главной дирекции Первого национального канала генерального продюсерского центра Белорусского радио, Елена Швайко. Она выходит в эфир уже более полувека.
