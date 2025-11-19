Трамп пригрозил Бессенту увольнением, если тот не добьется снижения ставок ФРС

Президент США Дональд Трамп пригрозил увольнением главе Министерства финансов Скотту Бессенту. Как заявил американский лидер, это может произойти, если министру не удастся добиться снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС).
«Единственное, что ты проваливаешь, — это ФРС, потому что ставки слишком высокие. И если ты не исправишь это быстро, я вышвырну тебя», — заявил Трамп в ходе инвестиционного форума США и Саудовской Аравии.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп раскритиковал работу главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. По словам главы Белого дома, председатель ФРС должен был «уже давно» снизить ключевую ставку. Трамп также призвал его уйти в отставку на фоне допущенных ошибок.