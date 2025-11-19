НАСА подтвердило, что объект 3I/ATLAS является кометой

НАСА ранее уточняло, что комета стала лишь третьим когда-либо опознанным объектом, вошедшим в Солнечную систему из другой части галактики. Она не представляет угрозы для Земли и останется на расстоянии более 250 миллионов километров от планеты. В начале октября комета приблизилась к Марсу на 30 миллионов километров.