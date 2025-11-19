Во Львове произошёл блэкаут впервые за последние месяцы, его сняли на видео

Во Львове было зафиксировано отключение электричества. Это стало первым случаем блэкаута в городе за последние месяцы. Об этом сообщает издание «Страна».
На опубликованном видео заметно, что в городе нет уличных источников света. Заметен только свет фар от проезжающих машин.
Кроме этого, по информации издания, из-за дефицита мощности, возникшего после повреждения энергетической инфраструктуры, Украине в среду пришлось пойти на значительное ужесточение графиков веерных отключений.
Утром энергопоставщик «Львовоблэнерго» опубликовал заявление о введении во Львове и области аварийных отключений по десяти очередям.
Напомним, что ранее многочасовые отключения света на Украине уже происходили. Тогда бывший депутат Рады и глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук объяснил, что сейчас страна переживает серьезный кризис в энергетической сфере, а граждане вынуждены фиксировать многократные перебои с электроснабжением и газом в течение суток.