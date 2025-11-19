Трамп заявил, что Путин удивился урегулированию между Ереваном и Баку

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что президент Российской Федерации Владимир Путин был удивлён его способности завершить конфликт между Арменией и Азербайджаном.
«Путин позвонил мне и сказал, что поверить не может, что я добился урегулирования этого», — заявил Трамп.
Высказывание прозвучало в ходе на инвестиционном форуме Соединённые Штаты — Саудовская Аравия.
Напомним, в августе текущего года по результатам встречи лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Трампом в американской столице была утверждена декларация о «парафировании» с главами МИД Армении и Азербайджана текста о мире, а также межгосударственных отношениях между двумя государствами.
Кроме того, Армения согласилась взаимодействовать с Вашингтоном и третьими сторонами для организации «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания».
Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США Элисон Хукер приехала в Армению для встречи с руководством страны и продвижения идей Трампа о мире и безопасности в регионе.