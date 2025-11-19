Трамп заявил, что Путин удивился урегулированию между Ереваном и Баку

Напомним, в августе текущего года по результатам встречи лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Трампом в американской столице была утверждена декларация о «парафировании» с главами МИД Армении и Азербайджана текста о мире, а также межгосударственных отношениях между двумя государствами.