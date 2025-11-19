Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Путин удивился урегулированию между Ереваном и Баку

Алиев и Пашинян встретились с Трампом в США, а затем подписали документ о мире.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что президент Российской Федерации Владимир Путин был удивлён его способности завершить конфликт между Арменией и Азербайджаном.

«Путин позвонил мне и сказал, что поверить не может, что я добился урегулирования этого», — заявил Трамп.

Высказывание прозвучало в ходе на инвестиционном форуме Соединённые Штаты — Саудовская Аравия.

Напомним, в августе текущего года по результатам встречи лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Трампом в американской столице была утверждена декларация о «парафировании» с главами МИД Армении и Азербайджана текста о мире, а также межгосударственных отношениях между двумя государствами.

Кроме того, Армения согласилась взаимодействовать с Вашингтоном и третьими сторонами для организации «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания».

Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США Элисон Хукер приехала в Армению для встречи с руководством страны и продвижения идей Трампа о мире и безопасности в регионе.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше