В Твери планируют ввести губернаторскую премию в сфере ИИ для молодых ученых

Как отметил врио губернатора, регион представит предложения по перспективным направлениям искусственного интеллекта, подготовленные совместно с профильными предприятиями и исследовательскими организациями. По его словам, Тверская область с 1970-х годов входит в число лидеров развития цифровых технологий в РФ, в регионе действуют дата-центры, ведутся научные исследования, работают предприятия по производству цифровой техники. «Преимуществами Тверской области являются географическая близость к крупнейшим центрам потребления услуг ЦОД — это Москва и Санкт-Петербург. Благодаря наличию АЭС и ГРЭС у региона высокий энергетический потенциал, необходимый для развития дата-центров», — отмечается в сообщении пресс-службы.