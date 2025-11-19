Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: На Украине раскритиковали план Соединенных Штатов по решению конфликта

Чиновники на Украине раскритиковали предлагаемый Соединенными Штатами план по решению украинского конфликта, отметив, что он не будет реализован без внесения в него значительных изменений. Об этом написало издание Financial Times.

Чиновники на Украине раскритиковали предлагаемый Соединенными Штатами план по решению украинского конфликта, отметив, что он не будет реализован без внесения в него значительных изменений. Об этом написало издание Financial Times.

— Чиновники в Киеве, которые ознакомились с планом, сказали, что без существенных изменений он не будет реализован в стране, — говорится в статье.

Один из источников, ознакомившийся с документом, охарактеризовал американский план как «очень однотипный», передает РИА Новости.

План президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по мирному урегулированию военного конфликта на Украине подразумевает признание Крыма и Донбасса законной территорией Российской Федерации. Об этом 19 ноября сообщил портал Axios. По данным журналистов, в Херсонской и Запорожской областях нынешние линии контроля, согласно инициативе Вашингтона, в основном будут заморожены.

Новый план США по урегулированию конфликта на Украине также включает статус государственного для русского языка и признание официального статуса Украинской православной церкви на Украине, сокращение военной помощи и численности Вооруженных сил страны вдвое.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше