FT: На Украине раскритиковали план Соединенных Штатов по решению конфликта

Чиновники на Украине раскритиковали предлагаемый Соединенными Штатами план по решению украинского конфликта, отметив, что он не будет реализован без внесения в него значительных изменений. Об этом написало издание Financial Times.
— Чиновники в Киеве, которые ознакомились с планом, сказали, что без существенных изменений он не будет реализован в стране, — говорится в статье.
Один из источников, ознакомившийся с документом, охарактеризовал американский план как «очень однотипный», передает РИА Новости.
План президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по мирному урегулированию военного конфликта на Украине подразумевает признание Крыма и Донбасса законной территорией Российской Федерации. Об этом 19 ноября сообщил портал Axios. По данным журналистов, в Херсонской и Запорожской областях нынешние линии контроля, согласно инициативе Вашингтона, в основном будут заморожены.
Новый план США по урегулированию конфликта на Украине также включает статус государственного для русского языка и признание официального статуса Украинской православной церкви на Украине, сокращение военной помощи и численности Вооруженных сил страны вдвое.