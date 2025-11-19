Reuters: спецпосланник Трампа по Украине Келлог покинет пост в январе

Спецпосланник президента Соединённых Штатов по Украине Кит Келлог может уйти из администрации США в январе следующего года, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источников.
«Келлог заявил партнёрам, что планирует покинуть администрацию в январе», — говорится в публикации.
По словам одного из источников, Келлог недоволен тем, что «слишком многие» в администрации Трамп не соглашаются «обвинять» РФ в «торможении мирных переговоров».
Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Келлог прекратил публично высказываться в поддержку украинской стороны после встречи с Зеленским в сентябре этого года.
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал Келлога главным инициатором передачи Украине американских ракет Tomahawk.