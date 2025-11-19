Ричмонд
Ида Галич учредила благотворительный фонд для сбора пожертвований

Фонд Иды Галич планирует выпускать программы на социальные темы.

Источник: Комсомольская правда

Блогер Ида Галич учредила собственный благотворительный фонд «Фонарик», который, в том числе, будет заниматься сбором пожертвований. Об этом сообщил «Постньюс».

— Основным видом деятельности указана работа по сбору благотворительных пожертвований в денежной форме. Фонд будет заниматься адресной поддержкой, образовательными инициативами, выпуском материалов и информационными программами на социальные темы, — сообщает издание.

Уточняется, что Галич — не единственный учредитель организации, вторым стал Георгий Гаспарян, ранее работавший с Идой.

Ранее Галич сообщила, что у нее украли аккаунт в социальной сети с 7 миллионами подписчиков. Она призвала своих поклонников не переводить никому деньги, если того будут требовать с ее страницы.

Позже блогер заявила, что вернуть доступ к аккаунту ей все же удалось, однако пожаловалась на пошатнувшуюся из-за мошенников репутацию.