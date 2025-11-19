С пользой для сердца: врач перечислила основные правила прогулки

Прогулки на свежем воздухе необходимы для здоровья сердца и сосудов, но при этом важно соблюдать ряд правил. Чтобы ходьба стала оздоровительной, она должна продолжаться не менее получаса, об этом заявила изданию Lenta.ru кардиолог Ольга Бузуверова.