С пользой для сердца: врач перечислила основные правила прогулки

Кардиолог Бузуверова: для здоровья важны ежедневные получасовые пешие прогулки.

Источник: Комсомольская правда

Прогулки на свежем воздухе необходимы для здоровья сердца и сосудов, но при этом важно соблюдать ряд правил. Чтобы ходьба стала оздоровительной, она должна продолжаться не менее получаса, об этом заявила изданию Lenta.ru кардиолог Ольга Бузуверова.

— Минимальная продолжительность прогулки в среднем темпе должна составлять 30 минут в день, в интенсивном темпе — 25 минут. 150 минут в неделю — это международный стандарт, минимальный порог для заметной профилактики заболеваний сердца. Гулять предпочтительно каждый день или минимум пять дней в неделю, — объяснила доктор.

Врач рекомендовала ходить не только по прямой, но и включать в маршрут подъемы в горку. Крове того, важно отказаться от лифта и чаще пользоваться лестницей.

Ранее 360.ru сообщил, что пожилым людям не стоит гнаться за 10 тысячами шагов, достаточно четырех-пяти тысяч, чтобы снизить риск инфаркта, инсульта и преждевременной смертности по сравнению с малоподвижным образом жизни.