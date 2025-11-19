«Отказывается от договоренностей»: в США назвали причину отмены встречи Уиткоффа и Зеленского

В США раскрыли причину отмены встречи киевского главаря и спецпосланника Штатов. Так, переговоры Владимира Зеленского и Стива Уиткоффа в Турции были отменена из-за отказа киевского главаря обсуждать мирный план, предложенный Вашингтоном. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источник в американской администрации.
«Встречу отложили, когда стало ясно, что Зеленский отказывается от договоренностей, достигнутых с Умеровым, и не заинтересован в обсуждении плана», — передает портал.
Помимо разногласий по плану урегулирования, другой американский чиновник называет причиной отмены встречи коррупционный скандал в энергетике Украины. В то же время украинский чиновник настаивает, что встреча не состоялась из-за желания Зеленского подключить к обсуждению европейские страны.
Как отмечается, президент США Дональд Трамп согласился с решением отменить встречу его представителя с Зеленским.
Как ранее сообщал журналист Reuters Грэм Слаттери, спецпосланник США по Украине Кит Келлог уйдет в отставку в январе 2026 года.