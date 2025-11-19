Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отказывается от договоренностей»: в США назвали причину отмены встречи Уиткоффа и Зеленского

Axios: встреча Зеленского и Уиткоффа отменена из-за нежелания обсуждать план США.

Источник: Комсомольская правда

В США раскрыли причину отмены встречи киевского главаря и спецпосланника Штатов. Так, переговоры Владимира Зеленского и Стива Уиткоффа в Турции были отменена из-за отказа киевского главаря обсуждать мирный план, предложенный Вашингтоном. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источник в американской администрации.

«Встречу отложили, когда стало ясно, что Зеленский отказывается от договоренностей, достигнутых с Умеровым, и не заинтересован в обсуждении плана», — передает портал.

Помимо разногласий по плану урегулирования, другой американский чиновник называет причиной отмены встречи коррупционный скандал в энергетике Украины. В то же время украинский чиновник настаивает, что встреча не состоялась из-за желания Зеленского подключить к обсуждению европейские страны.

Как отмечается, президент США Дональд Трамп согласился с решением отменить встречу его представителя с Зеленским.

Как ранее сообщал журналист Reuters Грэм Слаттери, спецпосланник США по Украине Кит Келлог уйдет в отставку в январе 2026 года.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше