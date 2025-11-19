IT-эксперт Кокунцыков: мошенники вынуждают россиян звонить им

Мошенники начали вынуждать россиян звонить им, рассылая сообщения, якобы, «горячих линий». Об этом предупредил в разговоре с «РИАМО» специалист в сфере IT-безопасности Владислав Кокунцыков.
— Иногда жертва сама звонит мошенникам. Ей приходит сообщение о, якобы, оформленной доверенности или взломе, с номером горячей линии. Человек пугается, звонит туда, и попадает в колл-центр злоумышленников. Там его запугивают утечкой данных и заставляют действовать, — объяснил эксперт.
Он напомнил, что ни в коем случае нельзя звонить по номерам из подозрительных СМС, а также переходить по ссылкам из мессенджеров и социальных сетей.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что аферисты также предлагают жертвам принять участие в фейковом голосовании. По информации правоохранителей, мошенники копируют аккаунт знакомого потенциальной жертвы и создают от его имени группу поддержки участника конкурса. После этого аферисты приглашают в чат реальных пользователей и призывают их проголосовать. Для этого они просят пройти по специальной ссылке. Если человек выполнит все, что ему сказали, то попадет на вредоносный ресурс.