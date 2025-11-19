IT-эксперт Кокунцыков: мошенники вынуждают россиян звонить им

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что аферисты также предлагают жертвам принять участие в фейковом голосовании. По информации правоохранителей, мошенники копируют аккаунт знакомого потенциальной жертвы и создают от его имени группу поддержки участника конкурса. После этого аферисты приглашают в чат реальных пользователей и призывают их проголосовать. Для этого они просят пройти по специальной ссылке. Если человек выполнит все, что ему сказали, то попадет на вредоносный ресурс.