Что можно и нельзя делать в Федотов день 20 ноября, когда узнают про холод

Собрали приметы и запреты на 20 ноября, когда отмечают Федотов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 20 ноября вспоминает святого Феодота. В народе принято праздновать Федотов день. Однако существует еще одно название — день Федота Ледостава. Вместе с тем в указанный день было принято узнавать о затяжном холоде.

Что нельзя делать 20 ноября.

Женщины в названную дату никогда не вязали. Не следует 20 ноября быть нерешительным. А еще рыбакам нельзя продавать свой улов.

Что можно делать 20 ноября.

По традиции, 20 ноября готовили рыбные блюда и приглашали гостей. Вместе с тем все косточки от рыбы старались выбросить в снег. Предки верили, что подобное может поспособствовать хорошему улову.

Согласно приметам, гололед предупреждает о том, что холода продержаться долгое время. В том случае, если 20 ноября идет снег, то весной будет половодье.

