Запад в стенах Нюрнберга боролся с правдой о войне, заявили в Минобороны

«На основании донесения работников советской военной администрации в Германии, приехавших из Нюрнберга, можно заключить, что главные военные преступники, обвиняемые на Нюрбинском процессе, а также защита попытаются, возможно, при попустительстве со стороны американских и особенно английских судебных властей, осуществить из зала суда пропагандистскую кампанию, имеющую целью скомпрометировать в глазах мирового общественного мнения внешнюю политику Советского Союза как перед войной, так и в настоящее время… Можно предположить, что реакционная английская и американская печать ухватится за возможность провести аналогию между приписываемыми Советскому Союзу агрессивными намерениями накануне войны и теперешними положениями Советского Союза», — сообщал глава советской военной администрации в Германии маршал Георгий Жуков наркому иностранных дел Вячеславу Молотову в ноябре 1945 года.