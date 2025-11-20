На борту танкера в Мраморном море от отравления погиб россиянин, двое пострадали

Член экипажа танкера с гражданством РФ скончался от отравления неизвестным веществом в Мраморном море недалеко от Стамбула, еще двое человек пострадали. Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в пресс-службе губернатора провинции Стамбул.
— В 17:30 было получено сообщение об отравлении на борту танкера Swanlake под флагом Панамы в двух милях к югу от острова Демократии и свобод (в Мраморном море — прим. «ВМ»). В результате утечки из холодного резервуара погиб один член экипажа, еще двое находятся под наблюдением врачей из-за отравления, — рассказали в канцелярии губернатора.
Уточняется, что в общей сложности на борту судна 13 членов экипажа, все они российские граждане. В настоящее время продолжаются усилия по эвакуации двоих раненых и десяти остальных членов экипажа, сообщил канал NTV.
К танкеру прибыли береговая охрана, морская полиция, скорая помощь и сотрудники Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.
