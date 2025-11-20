На борту танкера в Мраморном море от отравления погиб россиянин, двое пострадали

— В 17:30 было получено сообщение об отравлении на борту танкера Swanlake под флагом Панамы в двух милях к югу от острова Демократии и свобод (в Мраморном море — прим. «ВМ»). В результате утечки из холодного резервуара погиб один член экипажа, еще двое находятся под наблюдением врачей из-за отравления, — рассказали в канцелярии губернатора.