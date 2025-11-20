День трамвайных поездок и День перевоплощений: какие праздники отмечают в России и мире 20 ноября

20 ноября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День трамвайных поездок, День перевоплощений и Всемирный день философии.
День трамвайных поездок.
День трамвайных поездок был учрежден в 2017 году по инициативе Международного союза общественного транспорта с целью повышения осведомленности о роли трамвая в городских транспортных системах и его значимости для экологии. Дата была выбрана неслучайно — 20 ноября 1881 года в Берлине был запущен первый электрический трамвай. Отметить этот праздник можно, прокатившись на этом виде общественного транспорта.
День перевоплощений.
В День перевоплощений следует примерить на себя другой образ и ненадолго побыть своей противоположностью. К тому же в этот праздник можно попробовать изучить новую для себя профессию или же просто нарядиться в какой-нибудь необычный костюм, перевоплотившись, например, в персонажа из фильма или историческую личность.
Всемирный день философии.
Ежегодно в третий четверг ноября отмечается Всемирный день философии, который в 2005 году учредила организация ЮНЕСКО. В этот праздник проводятся различные конференции, заседания, круглые столы, лекции и встречи с философами и даже юмористические выступления, подготовленные студентами философских факультетов.