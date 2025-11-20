Народный календарь. Почему на Родиона Ледолома, 23 ноября, нужно помогать бедным

Православные 23 ноября чтут память шести апостолов от семидесяти, в том числе Ераста и Родиона. В народе эту дату прозвали Родионом Ледоломом, так как к этому времени на реках устанавливается тонкий слой льда.
В этот день уделялось большое внимание приметам, связанным с детьми. Если 23 ноября ярко светит солнце, то у ребенка, родившего в этот день, в жизни будет все хорошо: у него будут и удача, и сила, и ум.
На Родиона Ледолома также было принято помогать беднякам и странникам. Им давали еду и делились с ними одеждой. Считалось, что нищие ближе находятся к Богу, поэтому Господь через них точно услышит молитвы и поможет.
Приметы погоды:
Ветреная погода — к похолоданию и метели.
Увидеть вечером иней — к сильному снегопаду.
На дороге грязь — зима будет морозной.
Именины отмечают: Петр, Орест, Родион, Юрий, Ольга, Александр, Анна, Алексей, Борис, Денис, Иван, Константин, Михаил, Николай.