Народный календарь. Почему на Родиона Ледолома, 23 ноября, нужно помогать бедным

Православные 23 ноября чтут память шести апостолов от семидесяти, в том числе Ераста и Родиона. В народе эту дату прозвали Родионом Ледоломом, так как к этому времени на реках устанавливается тонкий слой льда.

В этот день уделялось большое внимание приметам, связанным с детьми. Если 23 ноября ярко светит солнце, то у ребенка, родившего в этот день, в жизни будет все хорошо: у него будут и удача, и сила, и ум.

На Родиона Ледолома также было принято помогать беднякам и странникам. Им давали еду и делились с ними одеждой. Считалось, что нищие ближе находятся к Богу, поэтому Господь через них точно услышит молитвы и поможет.

Приметы погоды:

Ветреная погода — к похолоданию и метели.

Увидеть вечером иней — к сильному снегопаду.

На дороге грязь — зима будет морозной.

Именины отмечают: Петр, Орест, Родион, Юрий, Ольга, Александр, Анна, Алексей, Борис, Денис, Иван, Константин, Михаил, Николай.