Финансист Целищев: средний курс доллара в 2026 году составит не более 95 рублей

Доллар США будет стоить в 2026 году, в среднем, не выше 95 рублей. Такой прогноз озвучил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» финансист Дмитрий Целищев.
— Баланс потоков, бюджетный цикл и другие факторы формируют коридор, в котором мы ориентируемся на диапазон 88−95 рублей за доллар как базовый ориентир на 2026 год, — отметил собеседник издания.
По его словам, население продолжает покупать валюту, так как на фоне снижения ставок по рублевым инструментам и ограниченного выбора защитных активов иностранная валюта остается, по мнению многих, простым способом застраховаться от возможных рисков.
Тем временем, высокая ключевая ставка и снижающаяся инфляция продолжают поддерживать рубль, рассказал RT. При этом, эксперты отмечают, что предновогодний период традиционно характеризуется ростом спроса на импортные товары и валюту, что может привести к ослаблению российской валюты к концу года.