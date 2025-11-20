Настанет день, когда музыка заменит жужжание дронов

Московский гобоист Алексей Балашов выступил на сцене Луганской академической филармонии. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с музыкантом и узнала, как прошла поездка на Донбасс.
За окном раздается настойчивое жужжание, словно рядом пролетает майский жук. Прислушавшись, жительница Донецка Наталья Соколова понимает, что, скорее всего, рядом пролетает украинский дрон.
— Если я на работе, ничего не поделаешь, пост покидать нельзя, — вспоминает дончанка. — По сути ты находишься в постоянном ожидании, прислушиваешься, опасаясь каждого жужжания. Хоть немного отвлечься получается дома, в этом помогает музыка, чтобы избежать панической атаки…
Музыка, особенно классическая, способна духовно исцелить и подарить надежду людям, рассказывает «ВМ» Алексей Балашов.
— Еще с 2014 года, когда начался вооруженный конфликт на Донбассе, я сочувствовал нашему русскому населению в этом регионе, — говорит Алексей Балашов. — Многие мои знакомые музыканты уже выступали в Донецке и Луганске. В какой-то момент и я решил поехать туда, еще в 2024 году.
Алексей играет на таком музыкальном инструменте, как гобой (духовой деревянный музыкальный инструмент. — «ВМ»). Его звучание очень близко к человеческому голосу, которое один из слушателей однажды сравнил с женским плачем. Но вместе с тем мелодия впечатляет своей проникновенностью. Что особенно ценно, когда человек не может расслабиться из-за постоянных звуков взрывов или пролетающих за окнами «мавиков».
— Поэтому спустя год я вновь выступил на сцене Луганской филармонии. Сначала исполнил гобойные концерты Рихарда Штрауса и белорусского композитора Дмитрия Явтуховича в сопровождении оркестра, — рассказывает Алексей Балашов. — Музыка Дмитрия Явтуховича действительно оригинальная и интересная, в концовке произведения композитор использовал белорусские народные мотивы.
Во втором отделении прозвучала увертюра Вольфганга Амадея Моцарта и Первая симфония Людвига ван Бетховена.
На втором концерте Алексей выступал с органисткой, солисткой Луганской филармонии Анной Мокровой. И совместно с вокалисткой Юлией Берсан исполнил дуэт из композиции «Глория» Антонио Вивальди.
Вся программа для гобоя и органа состояла из произведений итальянских композиторов, таких как Джироламо Фрескобальди, Алессандро Марчелло, а также Джоакино Россини.
— После концертов я пообщался со слушателями. Они восхищались тем, как прекрасно сливаются тембры гобоя и органа, — вспоминает Алексей Балашов. — Люди делились своими чувствами, с наслаждением рассказывали о том, какое впечатление произвел на них концерт Иоганна Штрауса. Благодарили за выступления, отмечая, что как стало легче после прослушивания концерта.
В поездке музыкант заметил, что жизнь в республике налаживается. Город восстанавливают, делают хорошие дороги. Хотя местные жители делятся, что до Луганска все еще долетают украинские дроны.
— Конечно, хочется, чтобы поскорее настал мир, — заключает Алексей Балашов. — Тяжело смотреть на страдания людей. Поэтому для меня очень важно поддержать их своим искусством и творчеством. И дать возможность с помощью музыки заглянуть в глубины своей души.
СПРАВКА.
Устав Ворошиловградской (Луганской) областной филармонии был утвержден Всеукраинским комитетом по делам искусств при Совнаркоме УССР 2 июля 1938 года. Но официальная история начинается в 1943 году, когда в Луганске был организован комсомольско-молодежный ансамбль. Филармония стала одним из первых учреждений, которое восстановило работу после активных боев.