Настанет день, когда музыка заменит жужжание дронов

Алексей играет на таком музыкальном инструменте, как гобой (духовой деревянный музыкальный инструмент. — «ВМ»). Его звучание очень близко к человеческому голосу, которое один из слушателей однажды сравнил с женским плачем. Но вместе с тем мелодия впечатляет своей проникновенностью. Что особенно ценно, когда человек не может расслабиться из-за постоянных звуков взрывов или пролетающих за окнами «мавиков».