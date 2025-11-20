Паломникам в Индии посоветовали зажимать нос при купании из-за опасной амебы

Газета обращает внимание, что в Керале растёт число случаев заражения амебой Неглерия Фоулера. Этот паразит обитает в тёплых пресных водоёмах, проникает в мозг через нос, вызывает серьёзные поражения нервной системы и может привести к смерти, если не начать лечение вовремя.