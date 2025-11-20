Паломникам в Индии посоветовали зажимать нос при купании из-за опасной амебы

Комиссия по здравоохранению и благополучию семьи индийского штата Карнатака дала рекомендацию паломникам, направляющимся в соседний штат Керала. Чтобы избежать заражения опасной амебой, которая поражает мозг, советуют зажимать нос при погружении в воду, сообщает Indian Express.
«Примите меры предосторожности: используйте зажимы для носа или плотно зажимайте нос рукой при купании в стоячей воде во время паломничества, чтобы не допустить попадания воды», — говорится в рекомендациях комиссии.
Газета обращает внимание, что в Керале растёт число случаев заражения амебой Неглерия Фоулера. Этот паразит обитает в тёплых пресных водоёмах, проникает в мозг через нос, вызывает серьёзные поражения нервной системы и может привести к смерти, если не начать лечение вовремя.
В комиссии также советуют внимательно следить за симптомами, которые могут появиться в течение недели после контакта с водой. При наличии лихорадки, сильной головной боли, тошноты, рвоты, скованности шеи, спутанности сознания или изменении психического состояния необходимо срочно обратиться к врачу.
Напомним, в 2024 году по меньшей мере 32 человека, большинство из которых дети, погибли в результате одной из самых масштабных вспышек вируса Чандипура в Индии.