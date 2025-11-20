Трамп заявил, что при нём США перестали выглядеть глупо

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что при нём США перестали казаться «кучкой глупцов» в глазах других государств.
По его словам, в настоящее время другие страны уважают США.
«Наши союзы процветают так, как никогда раньше, и, знаете, они снова уважают Америку. Они не уважали нас. Мы были как кучка глупцов», — сказал Трамп в ходе инвестиционного форума США и Саудовской Аравии.
Он подверг критике бывшего американского лидера Джо Байдена. В частности, он напомнил, как демократ падал и допускал оговорки во время выступлений.
«У нас был президент, который не мог встать и говорить, не мог подняться по лестнице. У нас были люди, которые не имели представления, что они вообще делают. Мы были позорищем для всего мира, но теперь у нас есть люди, которых уважают так, как никогда прежде», — отметил Трамп.
Помимо этого, Трамп назвал руководителя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла «клоуном», говоря о реконструкции здания ФРС.
Ранее сообщалось, что Трамп собрал коллекцию видео с оплошностями Байдена. В частности, Байден упал в ходе выступления на мероприятии, рухнул с велосипеда, а также споткнулся, поднимаясь по трапу самолёта.
Кроме того, Трамп заявил, что Байден постоянно спал и оставил Соединённые Штаты в хаосе.