Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что при нём США перестали выглядеть глупо

По словам Трампа, при Байдене США стали «позорищем для всего мира».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что при нём США перестали казаться «кучкой глупцов» в глазах других государств.

По его словам, в настоящее время другие страны уважают США.

«Наши союзы процветают так, как никогда раньше, и, знаете, они снова уважают Америку. Они не уважали нас. Мы были как кучка глупцов», — сказал Трамп в ходе инвестиционного форума США и Саудовской Аравии.

Он подверг критике бывшего американского лидера Джо Байдена. В частности, он напомнил, как демократ падал и допускал оговорки во время выступлений.

«У нас был президент, который не мог встать и говорить, не мог подняться по лестнице. У нас были люди, которые не имели представления, что они вообще делают. Мы были позорищем для всего мира, но теперь у нас есть люди, которых уважают так, как никогда прежде», — отметил Трамп.

Помимо этого, Трамп назвал руководителя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла «клоуном», говоря о реконструкции здания ФРС.

Ранее сообщалось, что Трамп собрал коллекцию видео с оплошностями Байдена. В частности, Байден упал в ходе выступления на мероприятии, рухнул с велосипеда, а также споткнулся, поднимаясь по трапу самолёта.

Кроме того, Трамп заявил, что Байден постоянно спал и оставил Соединённые Штаты в хаосе.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше