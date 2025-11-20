Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловские студенты завоевали победу на Всероссийском конкурсе в Москве. Фото

В Москве завершился Всероссийский проект Движения первых «Первый студенческий». Победу одержала команда «Лидеры студенчества» из Свердловской области. Об этом сообщил в своем telegram-канале председатель движения Артур Орлов.

Финал конкурса проходил в Москве.

В Москве завершился Всероссийский проект Движения первых «Первый студенческий». Победу одержала команда «Лидеры студенчества» из Свердловской области. Об этом сообщил в своем telegram-канале председатель движения Артур Орлов.

«С большим удовольствием наградил победителей — команду Свердловской области “Лидеры студенчества”. Проект нацелен на то, чтобы включить студентов-новичков в деятельность первичек через регулярные встречи, события и активности», — написал Орлов.

Всего в 2025 году в проекте приняли участие более 25 тысяч студентов из 2,5 тысяч учреждений среднего профессионального образования и вузов. На финал в Москву приехали 500 студентов, а это более 120 команд.